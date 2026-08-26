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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-директор «Барсы» Фрейша о задержаниях фанатов перед матчем с «Эльче»: «Чествование чемпионов мира на «Камп Ноу» нужно отменить. Каталанофобия заставляет их закручивать гайки – ответим тем же»

Экс-директор «Барселоны» Тони Фрейша призвал отменить чествование чемпионов мира в составе Испании на «Камп Ноу» после инцидентов с задержаниями болельщиков.

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