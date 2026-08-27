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Директор ЦРУ впервые за пять лет приедет в Москву

Директор ЦРУ впервые за пять лет приедет в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершит визит в Москву — первый с 2021 года на таком уровне. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на обозревателей издания, это важная веха для современных российско-американских отношений.

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