Директор ЦРУ впервые за пять лет приедет в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершит визит в Москву — первый с 2021 года на таком уровне. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на обозревателей издания, это важная веха для современных российско-американских отношений.
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