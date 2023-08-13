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Cell: стимуляция мозга ускорила восстановление мышей после оргазма в 400 000 раз

Cell: стимуляция мозга ускорила восстановление мышей после оргазма в 400 000 раз

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии обнаружили область мозга, которая отвечает за сексуальный интерес и удовольствие при спаривании, и с помощью ее стимуляции сократили восстановление самцов мышей после эякуляции в 400 тысяч раз.

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