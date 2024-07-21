26 выпускников Поморья удостоены звания «Золотая надежда Архангельской области»

Ежегодно эта уникальная награда вручается лучшим одиннадцатиклассникам, которые показали высокие результаты в обучении, на олимпиадах и конкурсах, а также набрали высокие баллы на ЕГЭЕжегодно эта уникальная награда вручается лучшим одиннадцатиклассникам, которые показали высокие результаты в обучении, на олимпиадах и конкурсах, а также набрали высокие баллы на ЕГЭ— В этом году дипломы и нагрудные знаки получат 26 ребят из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка, Мезени, Коряжмы, Няндомы, Устьянского округа и Ленского района, — написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.