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Регион 29

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26 выпускников Поморья удостоены звания «Золотая надежда Архангельской области»

Ежегодно эта уникальная награда вручается лучшим одиннадцатиклассникам, которые показали высокие результаты в обучении, на олимпиадах и конкурсах, а также набрали высокие баллы на ЕГЭЕжегодно эта уникальная награда вручается лучшим одиннадцатиклассникам, которые показали высокие результаты в обучении, на олимпиадах и конкурсах, а также набрали высокие баллы на ЕГЭ— В этом году дипломы и нагрудные знаки получат 26 ребят из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка, Мезени, Коряжмы, Няндомы, Устьянского округа и Ленского района, — написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.

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