Парламентская газета

895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Что за очередной хитровыделанный прогноз, во-первых, до 2030 года еще надо дожить, а во-вторых, как это сделать в нын...Котяков рассказал...
  • Александр Николаевич
    Это выдумки щелкоперов (лишь бы первым прочирикать...). Дело возбудило СК РФ по многим основаниям, а не только по это...Линдси Грэма объя...
  • StarPer
    А какой будет прожиточный минимум, а какая будет инфляция в 2030 году?Котяков рассказал...

Десять тысяч деревьев от жителей Красноярского края

Десять тысяч деревьев от жителей Красноярского края

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в международной акции «Сад памяти». Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Котюков и спикер краевого парламента Алексей Додатко высадили яблони в сквере «Яблоневый сад» в Покровке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх