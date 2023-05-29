Десять тысяч деревьев от жителей Красноярского края

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в международной акции «Сад памяти». Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Котюков и спикер краевого парламента Алексей Додатко высадили яблони в сквере «Яблоневый сад» в Покровке.