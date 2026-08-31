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"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"

"Ни желания, ни резона": посол в Брюсселе о страсти Запада выставить Россию "агрессором"

Желание оправдать в глазах своего населения траты на милитаризацию является главной причиной обвинения Западом России в якобы желании напасть на какую-либо страну НАТО, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

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