Путин пошутил над владельцем ММК Рашниковым

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина.