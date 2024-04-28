Путин пошутил над владельцем ММК Рашниковым

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников назвал шуткой слова президента РФ Владимира Путина о том, что он не смог дозвониться до топ-менеджера, чтобы поздравить с победой ХК «Металлург» в финале Кубка Гагарина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии