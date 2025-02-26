История, всколыхнувшая мир 86-го. «Радар их не видел»: два 40-метровых Ту-22М тихо пересекли границы НАТО – как это возможно?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Александр Симаков
Судя по Вашему комментарию, Вы кроме &quot;Пусть говорят&quot; и &quot;Давай поженимся&quot; ничего по ТВ больше не смотрите?
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1 д.
Александр Иноземцев
&quot;...В том то и беда, что &quot;БЫЛА&quot;!!! Пора уже вернуть былую славу!!!&quot;. ================================================ 😊 На Ваше &quot;...БЫЛА&quot; ответ в последнем предложении из обсуждаемой статьи: «Прошло десятилетия, но подвиги наших асов продолжают вдохновлять».😉
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1 д.
Людмила Фирстова
Татьяна, вы дожили до 71 года , а  так и не блещете интеллектом, стыдно не знать, что наши ассы самые лучшие в мире
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1 д.
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