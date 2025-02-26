История, всколыхнувшая мир 86-го. «Радар их не видел»: два 40-метровых Ту-22М тихо пересекли границы НАТО – как это возможно?

Александр Симаков Судя по Вашему комментарию, Вы кроме "Пусть говорят" и "Давай поженимся" ничего по ТВ больше не смотрите?

Александр Иноземцев "...В том то и беда, что "БЫЛА"!!! Пора уже вернуть былую славу!!!". ================================================ 😊 На Ваше "...БЫЛА" ответ в последнем предложении из обсуждаемой статьи: «Прошло десятилетия, но подвиги наших асов продолжают вдохновлять».😉