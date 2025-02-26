История, всколыхнувшая мир 86-го. «Радар их не видел»: два 40-метровых Ту-22М тихо пересекли границы НАТО – как это возможно?

Советские бомбардировщики против ПВО противника: история ошеломляющих прорывов Что такое «шансовый удар»? Термин «шансовый удар» не раз звучал из уст наших «союзников», когда советские и российские лётчики ставили их в крайне невыгодное и унизительное положение.
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