"Ъ": помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у МО РФ

АндрейБорков

А на чем ФСБ этого сексота подловила? На его явно противоправных деяниях, то есть совершаемых и совершенных им преступлениях. Ему пообещали смягчение и т.п. может быть даже амнистию за "сдачу" своих подельников. Он, само собой, сдал их всех как стеклотару. После этого его, как фигуранта по его же противоправным деяниям(по нескольким статьям УК РФ) поставили в очередь за получением заслуженного наказания. Теперь ему "ломится" все по Закону, и что тут удивительного. Стукачество ему зачтется, пару лет скинут. На зоне ему это тоже вспомнят. Так, что все верно, все правильно. Не хера воровать в особо крупных размерах!