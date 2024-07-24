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"Ъ": помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у МО РФ

"Ъ": помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у МО РФ

Гособвинение попросило дать девять лет и десять месяцев колонии топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову по делу о махинациях со средствами Минобороны РФ.

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Комментарии
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АндрейБорков
А на чем ФСБ этого сексота подловила? На его явно противоправных деяниях, то есть совершаемых и совершенных им преступлениях. Ему пообещали смягчение и т.п. может быть даже амнистию за &quot;сдачу&quot; своих подельников. Он, само собой, сдал их всех как стеклотару. После этого его, как фигуранта по его же противоправным деяниям(по нескольким статьям УК РФ) поставили в очередь за получением заслуженного наказания. Теперь ему &quot;ломится&quot; все по Закону, и что тут удивительного. Стукачество ему зачтется, пару лет скинут. На зоне ему это тоже вспомнят. Так, что все верно, все правильно. Не хера воровать в особо крупных размерах!
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