В Краснодаре опровергли появление документа о притеснении курдов

Оперштаб Краснодарского края опроверг заявление от имени курдской общины на притеснение в регионе. Информация о том, что курдская диаспора написала заявление в полицию Краснодара на русских солдат из диверсионно-штурмовых разведывательных групп (ДШРГ) «Русич» и «Эспаньола», появилась в Telegram-канале блогера Владислава Позднякова.