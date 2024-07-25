Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Золотарева
    Дурдом отдыхает!Что еще придумают?!!!!!В Китае начали сч...
  • Игорь Овчаренко
    Автор заметки Вы читали  заголовок? О чём он?В России взрыве н...
  • lenivka
    40 лет назад летела с дочерью 4-х лет с Камчатки в Москву.Дочь на руках.Опрокинула кипяток на ногу.Ожог с ладонь,пузы...Российские врачи ...

В Краснодаре опровергли появление документа о притеснении курдов

В Краснодаре опровергли появление документа о притеснении курдов

Оперштаб Краснодарского края опроверг заявление от имени курдской общины на притеснение в регионе. Информация о том, что курдская диаспора написала заявление в полицию Краснодара на русских солдат из диверсионно-штурмовых разведывательных групп (ДШРГ) «Русич» и «Эспаньола», появилась в Telegram-канале блогера Владислава Позднякова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх