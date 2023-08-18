"Штурман. Быть воином - жить вечно!" Экипаж "Аллигатора" Ка-52 помогая своим, которым было трудно, сознательно пошел на риск.
Наши сурово отомстили за павшего штурмана
Комментарии
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Виктор Рыбаков
А если это был шведский ПЗРК RBS 70,почему не воют сирены в Стокгольме?
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9 час.
Владимир Витковский
А зачем им выть? Молча уничтожить ВСЕ !!!
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
Ответ должен быть жесточайшим, чтобы у падали, поставляющей оружие бандероскоту, только при упомининии о РОССИИ, штаны были обгажены и в глазах был животный ужас !!!
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8 час.
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