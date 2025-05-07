Дайджест дня: Defender для Дакара, электромобили Eonyx и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В конце прошлого года компания Land Rover объявила об участии в марафоне Дакар и даже стала официальным партнером гонки с 2025 по 2028 год.