Таджикистан отказался играть в футбол со сборной России

В таджикской Федерации футбола сообщили, что решили ответить отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч сборных в ноябре, поскольку у национальной команды уже запланированы игры на этот период.
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