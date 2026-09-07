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Царьград

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ЦБА увеличил валютные резервы на рекордные $1,5 млрд в августе

ЦБА увеличил валютные резервы на рекордные $1,5 млрд в августе

В августе Центральный банк Азербайджана увеличил валютные резервы на $1,5 млрд, достигнув рекордных $15,3 млрд.

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