В День Победы полицейские Ставрополья рассказали о герое фотографии, снятой 79 лет назад

Онлайн-проект «История одной фотографии», посвященный 79-й годовщине Великой Победы, продолжается. Еще одна фотография была сделана в 1945 году, когда конец той самой страшной и разрушительной войны уже был как никогда близок.
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