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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямалю диагностировали мышечную перегрузку ноги. Его заменили в концовке матча с Данией

Таков предварительный вердикт медштаба сборной Испании по итогам матча Лиги наций с Данией (1:0), в котором вингер был заменен на 93-й минуте.

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