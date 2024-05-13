РИА Новости: читатели Daily Mail высмеяли учения НАТО в Эстонии

Читатели британского издания The Daily Mail высмеяли статью об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые в публикации названы "демонстрацией силы" в адрес российского президента Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии