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РИА Новости: читатели Daily Mail высмеяли учения НАТО в Эстонии

РИА Новости: читатели Daily Mail высмеяли учения НАТО в Эстонии

Читатели британского издания The Daily Mail высмеяли статью об учениях НАТО в Эстонии с участием британских парашютистов, которые в публикации названы "демонстрацией силы" в адрес российского президента Владимира Путина.

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