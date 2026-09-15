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Царьград

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Военный провал Palantir. ИИ подвёл в ответственный момент: "Обучен крайне слабо"

Военный провал Palantir. ИИ подвёл в ответственный момент: "Обучен крайне слабо"

Произошёл военный провал Palantir. ИИ подвёл в ответственный момент. О специфике использования новейших технологий ВПК рассказал Олег Шаландин: "Искусственный интеллект обучен крайне слабо".

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