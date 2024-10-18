Россию и Белоруссию обвинили в притоке мигрантов в Польшу, Финляндию и Прибалтику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС назвала происходящее гибридной атакой Москвы и Минска и пообещала помочь этим странам.