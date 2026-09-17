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Проба 2

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15 честных историй от женщин, которые отказались от популярных бьюти-процедур и не жалеют

15 честных историй от женщин, которые отказались от популярных бьюти-процедур и не жалеют

Современный ритм жизни часто диктует свои правила, где простой аккуратный маникюр, идеальные ресницы и регулярные бьюти-процедуры кажутся обязательными элементами повседневности.

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