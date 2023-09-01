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Управленец НБА о Лилларде: «Не так много команд готовы отдать кучу игроков и пиков за ветерана с огромным контрактом, который не может обходиться без травм»

Пожелавший остаться анонимным управленец НБА считает, что в лиге не так много команд, которые хотели бы заполучить звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

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