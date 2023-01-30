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Карякин о матче за шахматную корону: «Лижень выступил крайне посредственно на турнире в Вейк-ан-Зее. Если он не найдет свою игру, то Непомнящий будет фаворитом»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о фаворите матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем, который пройдет 7-30 апреля в Казахстане «Могу сказать, что сейчас завершился турнир в Вейк-ан-Зее, Дин Лижень там выступил крайне посредственно (занял 11-е место – Sports.

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