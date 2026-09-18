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МОСИНФОРМ

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Юные москвичи выберут имена для новорожденных козлят с «Городской фермы» на ВДНХ

Юные москвичи выберут имена для новорожденных козлят с «Городской фермы» на ВДНХ

Юным москвичам предложили выбрать имена для двух козлят, родившихся на «Городской ферме» на ВДНХ. Двойняшки появились у козы Кнопки 1 августа и с тех пор заметно подросли и окрепли.

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