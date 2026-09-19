Warner Bros. Blocked The Perfect Powerpuff Girls/Batman: The Animated Series Crossover

"The Powerpuff Girls" contains plenty of homages to Caped Crusader, but it nearly had a crossover episode with the fan-favorite "Batman: The Animated Series.
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