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Лейбористы возвращают государственный контроль над железными дорогами Британии

Лейбористы возвращают государственный контроль над железными дорогами Британии

Лейбористская партия Британии после победы на выборах начала ренационализацию железных дорог. Первыми под государственный контроль вернулись компании, ранее приватизированные в 1990-х годах, включая South Western Railway.

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