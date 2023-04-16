Слово и дело

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Родственники Пугачевой ограничились скупыми поздравлениями в день ее рождения

Родственники Пугачевой ограничились скупыми поздравлениями в день ее рождения

Певица Алла Пугачева отпраздновала свой 74-й день рождения. Однако, как выяснилось, родные Примадонны не пожаловали ее теплыми поздравлениями, пишет «СтарХит».

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