Александр Медведев о ничьей со «Спартаком»: «Зенит» не заслужил победы

По словам главы сине-бело-голубых, москвичи ничью вполне заслужили. Футболисты «Зенита» не наиграли на победу в матче со Спартаком», считает председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
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