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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая, сыграв вничью с «Шэньчжэнем». Отставание от «Шанхай Порт» – одно очко за тур до конца

Перед 29-м туром китайской лиги команда, которую тренирует российский тренер, лидировала с отрывом в одно очко от «Шанхай Порт».

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