Повышение налога на доходы и сокращение льготной ипотеки. Обзор Банки.ру

В правительстве готовят изменения в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, пишут «Ведомости». Первая часть изменений касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.
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