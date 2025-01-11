Combined US Equities - Critical Support Line BROKEN DOWN (ES1!*50+NQ1!*20+YM1!*5)/1000 (CME_MINI_DL:ES1!*50+CME_MINI_DL:NQ1!*20+CBOT_MINI_DL:YM1!*5)/1000 Auguraltrader Just yesterday, the line was drawn and by the close of the day/week, it was done.
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