Китай вооружит свою космическую станцию «Тяньгун»

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA По словам исследователя, если неопознанный объект приблизится к китайской космической станции «Тяньгун» или другой критически важной космической инфраструктуре страны, можно будет задействовать небольшой роботизированный аппарат, который зафиксирует нарушителя и отодвинет его на безопасное расстояние.
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