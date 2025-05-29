Китай вооружит свою космическую станцию «Тяньгун»

Китайская космическая станция «Тяньгун» / © CNSA По словам исследователя, если неопознанный объект приблизится к китайской космической станции «Тяньгун» или другой критически важной космической инфраструктуре страны, можно будет задействовать небольшой роботизированный аппарат, который зафиксирует нарушителя и отодвинет его на безопасное расстояние.