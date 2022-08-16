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«Кто эта женщина в зеркале?»: 10 удачных и не очень образов женщин после обращения к стилисту

«Кто эта женщина в зеркале?»: 10 удачных и не очень образов женщин после обращения к стилисту

Эти удивительные примеры доказывают, что любая женщина может измениться до неузнаваемости. Эти фотографии до и после так же впечатляют, как и те, которые мы показывали в предыдущих публикациях работы команды Константина Богомолова и его учениках.

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