В Московском парке Победы откроют портал в Лукоморье

И устроят карнавал из транспортных средств Сегодня, в Международный день защиты детей, пройдет карнавальное шествие «Лукоморье 3D» пройдет в Московском парке Победы в рамках семейного праздника «На маленьких колёсиках по большой стране».
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