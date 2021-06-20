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21 июня – День кинологических подразделений МВД

21 июня – День кинологических подразделений МВД

21 июня 2021 года кинологические подразделения органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 112-ю годовщину со дня создания первого питомника и розыскного тандема – человека и собаки – в российской полиции.

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