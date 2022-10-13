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НРА предложит новую схему коротких сделок продажи рекламы

НРА предложит новую схему коротких сделок продажи рекламы

Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% российской рекламы на ТВ) может ввести новую схему коротких сделок продажи рекламы в эфире российских телеканалов, пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров рекламных групп.

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