НРА предложит новую схему коротких сделок продажи рекламы

Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% российской рекламы на ТВ) может ввести новую схему коротких сделок продажи рекламы в эфире российских телеканалов, пишут «Ведомости» со ссылкой на менеджеров рекламных групп.