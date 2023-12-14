Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий. Об этом сказано в постановлении Совета министров республики от 12 декабря, которое опубликовано на официальном правовом интернет-портале страны в четверг, 14 декабря.
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