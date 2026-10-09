Московская область: почти 210 тыс. детей вакцинировали от гриппа

В Подмосковье почти 210 тысяч детей получили бесплатную прививку от гриппа, сообщает министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В чем Россия, США...
- ZS В ЕС выдвинули Ро...
- ТО Американец приеха...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым