Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

Администрация президента США Джо Байдена намерена пойти на новые уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому и предоставить ему разрешение на нанесение ударов по российской территории из любых видов американских вооружений.
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