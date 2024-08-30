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Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

Администрация президента США Джо Байдена намерена пойти на новые уступки президенту Украины Владимиру Зеленскому и предоставить ему разрешение на нанесение ударов по российской территории из любых видов американских вооружений.

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