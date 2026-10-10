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Царьград

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Свидание в Петербурге закончилось задержанием после спора из-за коктейлей за 10 тысяч

Свидание в Петербурге закончилось задержанием после спора из-за коктейлей за 10 тысяч

После отказа оплачивать коктейли почти на 10 тысяч рублей в одном из кафе Василеостровского района мужчина не отпускал спутницу до приезда Росгвардии, а девушка применила газовый баллончик.

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