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Расон становится ближе: Сидоренко анонсировал запуск мостового перехода в КНДР

Расон становится ближе: Сидоренко анонсировал запуск мостового перехода в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля, ФедералПресс. Ввод в эксплуатацию автомобильного перехода через пограничную реку Туманную позволит наладить бесперебойное сообщение между Приморским краем и особой экономической зоной Расон, расположенной на территории КНДР.

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