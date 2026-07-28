Расон становится ближе: Сидоренко анонсировал запуск мостового перехода в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля, ФедералПресс. Ввод в эксплуатацию автомобильного перехода через пограничную реку Туманную позволит наладить бесперебойное сообщение между Приморским краем и особой экономической зоной Расон, расположенной на территории КНДР.
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