Новейшего робота-антиснайпера "Сосна-Н" применили в зоне спецоперации

Российские спецназовцы впервые применили в ходе спецоперации новейшего антиснайпера "Сосна-Н". По данным источника ТАСС, партия антиснайперских комплексов была закуплена для спецподразделений и прекрасно себя показала в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии