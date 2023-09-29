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Новейшего робота-антиснайпера "Сосна-Н" применили в зоне спецоперации

Российские спецназовцы впервые применили в ходе спецоперации новейшего антиснайпера "Сосна-Н".  По данным источника ТАСС, партия антиснайперских комплексов была закуплена для спецподразделений и прекрасно себя показала в зоне спецоперации.

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