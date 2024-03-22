Представитель Захарова: США не имеют права давать Киеву индульгенцию о непричастности к теракту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что весьма странной выглядит попытка Вашингтона, заявившего о непричастности Украины к теракту в «Крокус-Сити-Холле», никакого права у них на это нет и быть не может.
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