16-летние подростки заблудились в лесу Удмуртии

В Удмуртии двое 16-летних подростков, которые отправились на мотоцикле в лес, заблудились и были найдены спустя 50 минут благодаря усилиям сотрудников Государственной противопожарной службы, поисково-спасательной службы и полиции.
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