🫒Сезон сбора оливок для эфиромасличного производства стартовал на Южнобережье Светло‑зелёные, розоватые или тёмно‑фиолетовые — ягоды разной степени зрелости идут в производство.
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