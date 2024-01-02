Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Evgeny Ku
    "Украина, будучи атакуемым государством, вправе осуществлять свою оборону." -Вправе... убивая детей, женщин и старик...В МИД Франции наз...
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Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Новые украинские гетманы хотят пропетлять между капельками

Совместный иск к Западу Начну с того, что и уважаемый Владимир Рудольфович Соловьёв, и украинский беглый чиновник Васыль Вакаров, прописавшийся на российском телевидении, в одном из предновогодних выпусков «Вечера» намекнули, что Арестович сменил вместе с пластинкой и спонсора.

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