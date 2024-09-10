Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии

Сборная Англии примет Финляндию, Германия сыграет в гостях с Нидерландами, Украина – с Чехией. Лига наций 2-й тур Латвия – Фарерские о-ва Фарерские острова Дата проведения 10 сентября, 19:00, «Сконто» превью матча онлайн статистика коэффициенты Англия – Финляндия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Уэмбли» превью матча онлайн статистика коэффициенты Андорра – Мальта Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Estadi Nacional» превью матча онлайн статистика коэффициенты Северная Македония – Армения Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Филипп II» превью матча онлайн статистика коэффициенты Ирландия – Греция Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Авива-Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Чехия – Украина Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Синобо Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Албания – Грузия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Air Albania Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Венгрия – Босния и Герцеговина Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Пушкаш Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Нидерланды – Германия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Йохан Кройфф Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Михаил Дегтярев: «Мы последние хранители олимпийских ценностей, мы как свет. Будем возвращаться в МОК и на ОИ, а другие форматы параллельно развивать»
- Михаил Дегтярев: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость»
- Лига наций. Италия в гостях у Израиля, Франция против Бельгии, Казахстан сыграет со Словенией
Свежие комментарии