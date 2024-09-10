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Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии

Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии

Сборная Англии примет Финляндию, Германия сыграет в гостях с Нидерландами, Украина – с Чехией. Лига наций 2-й тур Латвия – Фарерские о-ва Фарерские острова Дата проведения 10 сентября, 19:00, «Сконто» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Англия – Финляндия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Уэмбли» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Андорра – Мальта Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Estadi Nacional» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Северная Македония – Армения Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Филипп II» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Ирландия – Греция Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Авива-Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Чехия – Украина Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Синобо Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Албания – Грузия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Air Albania Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Венгрия – Босния и Герцеговина Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Пушкаш Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Нидерланды – Германия Дата проведения 10 сентября, 21:45, «Йохан Кройфф Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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