Прокуратура нашла нарушения в образовательных учреждениях Тулы

Прокуратура Привокзального района в Туле провела проверку обеспечения пожарной безопасности в нескольких детских учреждениях города, включая Центр детского творчества, Детскую школу искусств №6, детский сад №4 и Детскую школу искусств №4.
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