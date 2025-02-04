Михаил Хазин: Трамп объявил войну двум сильнейшим финансовым структурам в мире

Каковы истинные мотивы Дональда Трампа в его политических маневрах? Почему убийство Кеннеди до сих пор вызывает интерес и как это связано с современными событиями? Как цифровая экономика и криптовалюты могут изменить мировую финансовую систему, и почему это вызывает беспокойство у банковских структур? На вопросы зрителей, читателей и журналиста Стива Дудника ответил известный публицист и экономист Михаил Хазин.