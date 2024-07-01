Вдохновение и вдохновители. Часть II

Продолжение. Начало в № 588 В первой части этого исследования мы всмотрелись в доктрину «жизненного пространства», взятую на вооружение нацистской Германией, и увидели, в какой степени она позаимствована у американцев.
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