Врач Щучко: косточки от лифчика, вопреки расхожему мнению, не провоцируют рак

Среди женщин распространены два мифа. Первый о том, что косточки в бюстгальтере опасны для здоровья и провоцируют развитие рака, а второй - о том, что сон в белье поможет сохранить форму груди, поделилась с "Газетой.
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